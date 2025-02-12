Законопроект о "ценных средовых объектах" прошел первое чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 12 февраля в первом чтении приняли законопроект о корректировке одного из основных градостроительных документов города, закона №820-7, который определяет границы охранных зон. После принятия законопроекта в городе будут перечни "ценных средовых объектов" и "ценных рядовых объектов". В Смольном утверждают, что дома, построенные до 1917 года, которые не войдут ни в один из этих списков, по-прежнему останутся под охраной.

Документ был внесен в первоочередном порядке губернатором Петербурга Александром Бегловым. Его представитель в парламенте Константин Сухенко заявил, что правки потребовались из-за изменений в федеральном законодательстве.

В основном депутаты высказались в поддержку инициативы. В частности, член фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаил Амосов похвалил причастных к составлению перечня ценных построек. Он подчеркнул, что принцип по защите зданий, построенных до 1917 года, устарел, а до революции в Петербурге также иногда строили не самые выдающиеся здания. С похожей позицией выступил с трибуны член фракции КПРФ Александр Рассудов. Подробнее о том, как предлагается изменить закон - в материале ЗАКС.Ру.

В поддержку законопроекта проголосовали единогласно 48 депутатов.

Документ был внесен на рассмотрение в начале недели. В понедельник глава КГИОП Алексей Михайлов представил инициативу на депутатских слушаниях.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру