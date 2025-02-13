Более 5 тысяч "зайцев" поймали в Петербурге в январе

В январе 2025 года контролеры СПб ГКУ "Организатор перевозок" выявили 5 195 петербуржцев, которые не оплатили проезд в общественном транспорте, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

В общей сложности было проверено 318 797 пассажиров. Как отметили в ведомстве, контрольные мероприятия проходят ежедневно: на автобусных маршрутах работает свыше 100 бригад, проводится около 3 500 проверок, а оплату проезда проверяют у более 50 тысяч пассажиров.

В "Организаторе перевозок" отмечают, что доля пассажиров, не оплачивающих проезд, снижается. Так, во время недавнего рейда в Петроградском районе не выявили ни одного нарушителя.

Напомним, что на сайте Смольного появился проект, согласно которому штрафы за безбилетный проезд могут увеличить втрое. На данный момент, штраф за проезд без оплаты составляет 500 рублей.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга