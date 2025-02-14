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В центре Петербурга снегоуборочный КАМАЗ протаранил троллейбус

фото ЗакС политика В центре Петербурга снегоуборочный КАМАЗ протаранил троллейбус

Утром 13 февраля в центре Петербурга произошло серьезное ДТП с участием снегоуборочной техники и общественного транспорта, об этом писала "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел на пересечении Невского проспекта и Караванной улицы, там снегоуборочный КАМАЗ, принадлежащий ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства", не уступил дорогу и врезался в троллейбус ГУП "Горэлектротранс".

В результате удара оказались разбиты два стекла троллейбуса, осколками задело двух пассажиров. В больницу имени Раухфуса госпитализировали 15-летнего подростка с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами на лице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Известно, что 63-летний водитель снегоуборочной машины ранее десять раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, в основном за превышение скорости. Движению инцидент не помешал, но обстоятельства аварии сейчас уточняются.

Напомним, что также 13 февраля на Чкаловском проспекте случилось другое ДТП с участием снегоуборочной техники и лазурного автобуса. Транспорт столкнулся со снегоуборочным трактором, после чего автобус "притерся" к стене дома.

Фото: ЗАКС.Ру


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