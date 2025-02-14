В СФ предложили отказаться от празднования Дня святого Валентина в школах и вузах

Сенатор Наталия Косихина высказалась за отказ от празднования Дня святого Валентина в России, заявив, что традиция обмена "валентинками" может негативно сказываться на самооценке молодежи, об этом 14 февраля пишет ТАСС.

По словам Косихиной, 14 февраля остается популярным среди россиян младше 24 лет, однако традиция установки в школах и университетах ящиков для анонимных посланий может приводить к "грусти и заниженной самооценке" у тех, кто не получил открытку.

Косихина также выразила уверенность, что в ближайшие годы День святого Валентина в России утратит актуальность.

Напомним, что депутат МО "Шушары" Михаил Ветров высказал мнение, что в школах надо объяснять учащимся о вреде Дня святого Валентина. С таким предложением мундеп обратился в Минпросвещения РФ. Также, по мнению Ветрова, праздник навязан западными странами.

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