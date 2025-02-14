Станцию метро "Выборгская" закрывали утром из-за остановки эскалатора

Станция метро "Выборгская" в Петербурге утром 14 февраля была временно закрыта для входа из-за неисправности эскалатора, об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

Как сообщили в подземке, работа станции была приостановлена в 8:52. Спустя 12 минут, в 9:04, движение пассажиров восстановили в обычном режиме. В метрополитене не уточнили, что стало причиной остановки эскалатора.

На время закрытия станцию рекомендовали обходить наземным транспортом. В СПБ ГКУ "Организатор перевозок" предложили маршруты до станций "Площадь Ленина", "Лесной" и "Петроградской".

Напомним, что станцию метро "Удельная" планируют открыть к 1 мая. Основные работы по реконструкции станции уже выполнены. По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, заказчик старается максимально сократить сроки выполнения работ.

Фото: ЗАКС.Ру