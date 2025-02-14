В выходные в Петербурге пройдут рейды ГАИ по выявлению пьяных водителей

В предстоящие выходные дни в Петербурге и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В рамках акции инспекторы ГАИ будут выявлять водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.

В ведомстве напомнили, что за такое нарушение предусмотрено административное наказание: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель повторно попадётся на том же правонарушении, наступает уже уголовная ответственность. ГАИ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.

Напомним, что в последний раз подобный рейд проводили в конце января. Тогда правоохранители выявили более 200 нетрезвых водителей, на 13 человек были возбуждены уголовные дела по статье о повторном вождении в нетрезвом состоянии (ст.264.1 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру