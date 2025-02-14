Студентов СПбГУТ арестовали за выкрикивание украинского приветствия

Двух студентов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича (СПбГУТ) арестовали на пять суток за выкрик украинского приветствия, об этом 14 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Суд признал их виновными по статье о пропаганде нацистской символики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ). По данным суда, студенты громко произносили лозунг в коридоре и лифте университета в присутствии других молодых людей. Как пояснили задержанные, они обсуждали новости об СВО и использовали приветствие в шутливой форме. Они также подчеркнули, что не поддерживают и осуждают сам смысл лозунга.

Напомним, что в правоохранительные органы из-за лозунгов студентов в среду, 12 февраля, обратился заместитель проректора по безопасности. После этого 13 февраля студентов задержали. В самом университете их действия расценили как хулиганство.

Фото: ЗАКС.Ру