Путин наградил прокурора Петербурга почетной грамотой

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении прокурора Петербурга Виктора Мельника почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, обеспечении защиты прав и интересов граждан, а также за многолетнюю добросовестную работу. Документ опубликован 13 февраля.

Мельник возглавляет петербургскую прокуратуру с декабря 2021 года. Свою карьеру в надзорных органах он начал еще в 2001 году. Согласно официальной биографии, он начинал работать в должности помощника транспортного прокурора города. Также он работал в Ленинградской области, а с 2012 года - в Курортном районе Петербурга.

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Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру