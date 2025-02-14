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Новости 18:32

Путин наградил прокурора Петербурга почетной грамотой

фото ЗакС политика Путин наградил прокурора Петербурга почетной грамотой

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении прокурора Петербурга Виктора Мельника почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, обеспечении защиты прав и интересов граждан, а также за многолетнюю добросовестную работу. Документ опубликован 13 февраля. 

Мельник возглавляет петербургскую прокуратуру с декабря 2021 года. Свою карьеру в надзорных органах он начал еще в 2001 году. Согласно официальной биографии, он начинал работать в должности помощника транспортного прокурора города. Также он работал в Ленинградской области, а с 2012 года - в Курортном районе Петербурга. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о награждении депутата Законодательного собрания Петербурга Всеволода Беликова орденом Дружбы за его законотворческую деятельность.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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