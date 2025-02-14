Чебыкин надеется привести в порядок катер-памятник на Васильевском острове

Депутат ЗакСа Константин Чебыкин принял участие в рабочем совещании и осмотре памятника "Героическим морякам торпедных катеров Балтики 1941-1945 гг.", сообщает пресс-служба партии "Единая Россия" 14 февраля.

Рабочее совещание прошло в МО "Гавань", на территории которого располагается памятник с момента его установки. В нем приняли участие глава муниципалитета Елена Фомина , а также представители администрации Василеостровского района и ветеранских организаций. После совещания и осмотра состояния памятника Чебыкин заявил, что рассчитывает добиться благоустройства и реконструкции монумента в ближайшее время.

"На сегодняшний день у нас есть определенные вопросы, но я думаю, что в ближайшее время мы сможем облагородить это место. А в перспективе — на [заседании] градостроительной комиссии совместно с администрацией Василеостровского района будем занимать четкую позицию по благоустройству, а, главное, реконструкции данного памятника. Я считаю, что в год 80-летия Победы сохранять все монументы, посвящённые павшим в Великую Отечественную войну, это очень важно", — сказал Константин Чебыкин.





Ранее Ассоциация общественных организаций ветеранов военно-морского флота обратилась к председателю Заксобрания Александра Бельского с просьбой обратить внимание на то, в каком состоянии находится монумент. Территория, на которой расположен памятник, находится в частной собственности. На ней планируют строительство жилого комплекса, что ставит под угрозу его дальнейшую судьбу.

Вопрос о состоянии памятника подняли ранее в ЗакСе 10 февраля во время рабочего совещания при участии Чебыкина, представителей профильных комиссий, а также сотрудников Смольного и ветеранов ВМФ. По его итогам было решено направить письмо губернатору Петербурга с изложением проблемы и предлагаемыми решениями, а также провести выездное совещание.

Беспокойство в связи с состоянием памятника и ранее выражали депутаты ЗакСа, в частности от партии "Яблоко".

Памятник был установлен в 1973 году в память о моряках торпедных катеров, участвовавших в обороне и снятии блокады Ленинграда. Архитектором выступил Евгений Травников. На гранитном пьедестале размещен торпедный катер проекта 123К типа "Комсомолец". Катера этой модели неоднократно использовались в качестве памятников после списания по всей стране.

фото из Telegram-канала "Единой России" в Петербурге