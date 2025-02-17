В Петербурге на станции метро "Дунайская" прошли пожарные учения

На станции метро "Дунайская" состоялись первые в этом году пожарно-тактические учения, об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Служба аварийных работ совместно с подразделениями МЧС отрабатывали действия в условиях сильного задымления. По легенде, произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию в трансформаторном зале метро. Пятеро сотрудников Службы электроснабжения якобы оказались отрезаны дымом и не могли выбраться самостоятельно.

Спасатели провели поиск пострадавших, эвакуировали их и оказали первую помощь. Одновременно проверялась работоспособность инженерных систем станции – тоннельной вентиляции, противопожарного водопровода, систем связи и оповещения. В комтрансе отметили, что учения прошли успешно.

Напомним, что в складском здании Апраксина двора потушили пожар утром в понедельник, 17 февраля. В результате произошедшего, по информации МЧС, пострадавших нет.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга