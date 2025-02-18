Суд вновь оштрафовал Андрея Кураева* за нарушение закона об иноагентах

Таганский районный суд Москвы назначил штраф религиозному и общественному деятелю Андрею Кураеву* за нарушение порядка деятельности иностранных агентов (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ), об этом 18 февраля пишет ТАСС.

Причиной для составления протокола стало отсутствие маркировки иноагента на публикуемых материалах. Судья назначила штраф в размере 45 тысяч рублей.

Основанием для разбирательства стал пост, опубликованный в соцсети "ВКонтакте". Однако представитель Кураева* в суде заявил, что аккаунт не принадлежит его доверителю и уже удалён.

Напомним, что это не первое привлечение Кураева* к административной ответственности по данной статье. Летом 2025 года суд уже назначал ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

*Минюст внес Андрея Кураева в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру