В Петербурге вынесен приговор по делу о поджоге базовой станции МТС

Санкт-Петербургский городской суд назначил 10 лет колонии Сергею Гладкому и 8 лет Сергею Перксону по уголовному делу о поджоге оборудования сотового оператора, об этом 18 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Гладкого судили по статье о диверсии (ч.1 ст.281 УК РФ), а Перксона по статье о содействии диверсионной деятельности (ч.1 ст.281.1 УК РФ).

Как установило следствие, в апреле 2024 года Гладкий вступил в переписку с неизвестным, который предложил ему за 40 тысяч рублей устроить поджог распределительного щита базовой станции МТС. Гладкий согласился и получил инструкции.

В мае он привлек Перксона, предложив тому вложиться в диверсию. Тот согласился, перевел 125 рублей на покупку бензина, рассчитывая в будущем получить 28 тысяч рублей. Гладкий купил литр топлива, вскрыл щит, облил бензином и поджег. В результате оборудование станции было повреждено, что привело к отключению связи.

Оба подсудимых признали вину. Суд назначил Гладкому 10 лет и 20 дней лишения свободы, первые 2,5 года он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Перксон получил 8 лет и 1 месяц с аналогичным распределением срока. Также им нужно будет выплатить 54 923 рубля в счет возмещения ущерба.

Напомним, что в мае 2024 года сам Сергей Гладкий рассказывал, что ему нужны были деньги, поэтому он решился на преступление. Тогда же он и рассказал, что такую "подработку" нашел в интернете.

Фото: скриншот видео объединенной пресс-службы судов Петербурга