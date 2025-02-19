Госдума ограничила применение ареста для ряда обвиняемых

Госдума приняла закон, ограничивающий применение ареста как меры пресечения для ряда категорий подозреваемых и обвиняемых. Теперь заключение под стражу не может применяться к лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, женщинам с малолетними детьми и обвиняемым в ненасильственных преступлениях, сообщает 19 февраля ТАСС.

Изменения в УПК также уточняют условия ареста для несовершеннолетних, беременных женщин, единственных родителей и опекунов. Они могут быть заключены под стражу только при подозрении в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях — в преступлениях средней тяжести с применением насилия. Исключения возможны при нарушении меры пресечения, отсутствии места жительства или сокрытии от следствия.

Закон также расширяет перечень экономических преступлений, по которым нельзя применять арест, и устанавливает список преступлений средней тяжести, для которых арест остается возможным вне зависимости от наличия насилия. В их числе — оправдание терроризма, распространение фейков о ВС РФ, повреждение объектов жизнеобеспечения и незаконное проникновение на охраняемые объекты.

Документ был внесен Верховным судом РФ в июне 2023 года, поправки к нему подготовили 28 января 2025-го.

фото: ЗАКС.Ру