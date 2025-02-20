В Красном Селе водитель Toyota сбил ребенка на переходе

Полиция проверяет обстоятельства ДТП на перекрестке Гатчинского шоссе и Красногородской улицы в Красном Селе, где 20 февраля пострадала 14-летняя девочка, сообщает "Фонтанка".

По данным ГУ МВД, школьница переходила дорогу на красный сигнал светофора, когда ее сбила 52-летняя водитель Toyota. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Запись с камер видеонаблюдения показывает, что девочка вышла на "зебру" перед остановившимся автомобилем, однако водитель Toyota, ехавшая по соседнему ряду, не затормозила, и от удара ребенок отлетел на несколько метров вперед.

Напомним, сегодня в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП с пассажирским автобусом. В аварии пострадала 47-летняя женщина, находившаяся в салоне. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

фото: ЗАКС.Ру