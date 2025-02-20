Из пожара в Красносельском районе эвакуировали 10 человек

Вечером 20 февраля в Красносельском районе произошел пожар, в результате которого пришлось эвакуировать десять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Петербурга.

Горели две квартиры. Огонь повредил обстановку на площади 17 квадратных метров.

Сообщение о возгорании на улице Добровольцев поступило в министерство в 18:43. За полчаса пожар удалось ликвидировать. Для этого МЧС привлекло 15 человек личного состава и 3 единицы техники. Никто не пострадал.

Напомним, что 17 февраля в складском здании Апраксина двора потушили пожар. В результате произошедшего, по информации МЧС, тоже нет пострадавших.

фото: ЗАКС.Ру