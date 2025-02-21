В Кремле заявили об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

Вопрос о встрече президентов России и США пока остаётся открытым, об этом 21 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков сообщил журналистам, что конкретных договорённостей по проведению переговоров между лидерами двух стран нет.

"Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде", – пояснил представитель Кремля.

По его словам, как Владимир Путин, так и Дональд Трамп выразили желание провести переговоры. Однако сейчас внимание сосредоточено на тщательной подготовке, чтобы сделать встречу "максимально результативной". Сроки и место проведения должны быть согласованы в процессе дальнейших обсуждений.

Напомним, что во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры представителей России и США. От России на встречу поехали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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