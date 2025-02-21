Мошенники начали запугивать россиян "похищением" родственников

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана – они убеждают жертву в том, что ее родственника похитили, и требуют выкуп за его "освобождение", об этом 21 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, аферисты рассылают сообщения с информацией о том, что ваш ребенок или другой близкий родственник якобы находится в заложниках. Затем мошенники требуют выкуп за освобождение, парализуя действия жертвы и отгораживая её от поддержки близких.

Суть схемы заключается в следующем: преступники убеждают человека прекратить общение с родственниками, собрать все ценные вещи и переехать в другой регион. При этом сами мошенники связываются с членами семьи, чтобы подтвердить ложную историю, и требуют значительные суммы за якобы освобожденного человека.

Волк привела в пример случай из Москвы, где неизвестные по телефону вынудили подростка продать украшения матери и отправиться во Владимирскую область, где ожидали передачи денег. Родителям сообщили, что ребенок похищен, и потребовали за его возвращение 500 тысяч рублей. Однако мать ребенка обратилась в полицию, и мальчика нашли.

Напомним, что директор департамента противодействия мошенничеству банка "Сбер" Сергей Велигодский заявил, что мошенники стали чаще вовлекать детей в свои схемы.

Фото: ЗАКС.Ру