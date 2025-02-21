В Кремле не планируют мероприятий к 24 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо специальных мероприятий 24 февраля в Кремле не запланировано, об этом 21 февраля пишут "РИА Новости".

В 2022 году 24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что решение о начале СВО было вынужденным.

"Каких-то специальных форматов не предусмотрено", — ответил он на вопрос журналистов о возможных мероприятиях ко дню годовщины начала специальной военной операции.

Напомним, во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, начались переговоры представителей России и США, где в том числе обсуждались вопросы, связанные с СВО и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил при этом, что пока нет конкретной информации о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Фото: ЗАКС.Ру