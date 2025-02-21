Фасады Петербурга украсят световые проекции в честь Дня защитника Отечества

Вечером в субботу, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, фасады нескольких зданий Петербурга осветят тематические проекции, которые будут посвящены как самому празднику, так и объявленному президентом Году защитника Отечества, об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Проекционные изображения появятся в семи районах города. Петербуржцы увидят портреты известных российских военачальников, среди которых князь Александр Невский, генералиссимус Александр Суворов, фельдмаршал Михаил Кутузов, адмиралы Павел Нахимов и Федор Ушаков. В числе изображенных – и маршалы Великой Отечественной войны: Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Леонид Говоров и Иван Конев. Их портреты будут сопровождаться известными высказываниями.

До 24 февраля световые инсталляции можно будет увидеть в Пушкинском, Московском, Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Василеостровском и Петродворцовом районах.

Напомним, что в Петербурге часто к каким-либо праздникам украшают фасады зданий световыми проекциями. Например, к 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда такие проекции появились на Московском проспекте, Каменноостровском проспекте и на улице Федюнинского.

Фото: пресс-служба Смольного