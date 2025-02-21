На Галерной нашли выброшенные архивные негативы с материалами "Ленжилниипроекта"

В Петербурге обнаружены выброшенные мешки с негативами, предположительно, содержащими материалы института "Ленжилниипроект", об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе архивного комитета города.

В ведомство обратилась местная жительница. Сотрудники комитета отреагировали: материалы были доставлены в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Петербурга. Архивисты займутся их обследованием и экспертизой ценности.

"Ленжилниипроект" был основан в 1960 году и специализировался на проектировании и модернизации жилых и общественных зданий. В 2022 году организация была ликвидирована, а ее управленческая документация передана в государственные архивы. Однако судьба фотоматериалов до сих пор оставалась неизвестной.

Напомним, что осенью 2024 года архивный комитет собирался рассекретить несколько документов из прошлого. По словам губернатор Петербурга Александра Беглова, такие документы важно вводить в научный оборот.

Фото: пресс-служба архивного комитета Петербурга