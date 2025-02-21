Военный суд приговорил жителя Сыктывкара к штрафу за призыв к насилию в соцсети

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал на 400 тысяч рублей Сергея Ершова, признав его виновным в публичных призывах к террористической деятельности (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 21 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга

По версии следствия, в декабре 2021 года Ершов оставил комментарий в сообществе в социальной сети "ВКонтакте", в котором содержался призыв к насильственным действиям в отношении президента России Владимира Путина. Суд установил, что подсудимый осознавал последствия своих действий и целенаправленно воздействовал на аудиторию соцсети.

На суде Ершов полностью признал вину, объяснив свои действия тяжелым финансовым положением и личными трудностями, вызванными пандемией COVID-19, а также повышением пенсионного возраста. Он выразил сожаление о содеянном.

Суд приговорил его не только к штрафу в 400 тысяч рублей, но и к запрету на администрирование интернет-ресурсов на два года.

Напомним, что этот же суд огласил приговор по делу Сардорбека Умидбек угли Отаханова, обвиняемого в оправдании и призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и экстремизму (ч.2 ст.280 УК РФ) в интернете. По данным следствия, он призывал людей, исповедующих ислам, осуществлять террористическую деятельность.

Фото: ЗАКС.Ру