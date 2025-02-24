Суд начал заново рассматривать дело в отношении депутата Раховой

В Калининском районном суде Петербурга 24 февраля началось судебное следствие по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Елены Раховой и трех других фигурантов дела, обвиняемых в мошенничестве (ст. 159 УК). По версии гособвинителя, при участии подсудимых в школу № 619 были трудоустроены "мертвые души" — граждане, которые формально числились работниками школы и получали зарплату, но якобы не посещали рабочее место.

Как рассказал ЗАКС.Ру представитель Раховой, адвокат Марк Павлов, во время заседания успели заслушать обвинение. Фигурантам дела пришлось слушать выступление прокурора во второй раз — процесс начали сначала из-за смены судьи. Рассмотрением дела занимается заместитель председателя Калининского районного суда Оксана Демяшева. Следующее заседание пройдет 19 марта.

Как и ранее, Рахова заявила, что намерена высказаться о своем отношении к обвинению после предоставления доказательств со стороны обвинения. Остальные фигуранты дела признали вину.

Напомним, следователи считают, что в результате мошеннических действий ущерб образовательному учреждению мог составить 24 млн рублей. Подробнее о позиции обвинения — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру