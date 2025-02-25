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Бастрыкин обратил внимание на травлю петербургской третьеклассницы

фото ЗакС политика Бастрыкин обратил внимание на травлю петербургской третьеклассницы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о буллинге в отношении ученицы третьего класса одной из школ Петербурга, сообщила вечером 24 февраля пресс-служба ведомства.

Обращение было опубликовано матерью третьеклассницы в комментариях в telegram-канале Информационного центра СК. По словам женщины, ее дочь учится в одной из школ Василеостровского района, где на протяжении двух лет подвергается травле, избиениям и порче имущества со стороны одноклассников. Из-за действий других учеников ее дочери систематически требуется помощь психологов, сообщила женщина. Мать девочки обращалась по этому вопросу в администрацию образовательного учреждения, однако это не принесло никаких результатов.

ГСУ СК России по Петербургу начало процессуальную проверку по доводам, изложенным в обращении. Председатель СК России поставил ход проверки на контроль, а также поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Напомним, что о планах направить на рассмотрение Госдумы законопроект о профилактике школьной травли сообщил 22 февраля председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Фото: пресс-служба СК РФ


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