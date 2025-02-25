Комитет по печати Ленобласти возглавил экс-журналист "Фонтанки"

Пост председателя комитета по печати Ленинградской области с 25 февраля занимает Тимур Зайнуллин, сообщила пресс-служба администрации региона. Ранее он работал в изданиях "Фонтанка.ру", 47news и "Интерфакс".

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В начале месяца комитет по печати был объединен с управлением информационной политики, тогда же стало известно о том, что новую структуру возглавит Зайнуллин. Бывший руководитель комитета Константин Визирякин занял пост заместителя председателя. Какую должность займет экс-глава управления информационной политики Светлана Патракова - пока неизвестно.

До назначения в комитет Зайнуллин с 2022 года руководил Центром управления регионом Ленинградской области. До этого он работал в МВД, пресс-службе СПбГУ, а также несколько лет писал для "Фонтанки" и 47news, специализируясь на криминальной тематике.

фото: сайт администрации Ленобласти