Полиция Ленобласти проверила 50 мигрантов в поселке Усть-Луга

В поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области полиция провела рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства, об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и ЛО.

Проверку осуществляли 70 правоохранителей, включая кинологов. Всего полицией было проверено более 250 граждан, из которых около 50 оказались мигрантами. У половины из них выявлены нарушения, их отправили в отдел полиции.

Задержанные привлечены к административной ответственности по статье о нарушении миграционного режима (ч.3 ст.18.8 КоАП РФ).

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили более 100 автомобилей. Несколько водителей оштрафованы за нарушение ПДД. Также инспекторы задержали двух нетрезвых водителей.

Напомним, что петербургские следователи подозревают местную жительницу в фиктивной регистрации и постановке на учет в своей квартире в Шушарах пяти иностранцев. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Петербургу и ЛО