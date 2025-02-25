Четыре комитета Смольного провели совещание на "остановке будущего"

У станции метро "Московская" на пересечении с Алтайской улицей в тестовом режиме установили новый остановочный павильон, который оборудован онлайн-табло с информацией о прибытии транспорта и двусторонним LED-экраном для рекламы, об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

На месте прошло выездное совещание комитета по печати и взаимодействию со СМИ, на него приехал председатель ведомства Владимир Рябовол. В мероприятии приняли участие представители комитета по транспорту, комитета по благоустройству, комитета по градостроительству и архитектуре, а также глава ГКУ "Организатор перевозок" Денис Усанов.

В ноябре 2024 года конструкция получила ряд замечаний и предложений по доработке. Теперь увеличена ширина крыши, табло с транспортной информацией стало крупнее, а также расширились возможности для размещения плакатов.

Напомним, что до конца апреля вход на станцию метро "Горьковская" ограничат в часы пик из-за капитального ремонта эскалатора. При этом в пресс-службе подземки добавили, что 22 марта станцию полностью закроют.

UPD 17:47: как пишет 78.ru, сейчас электронное табло не работает. В комитете по транспорту города уточнили, что остановку пока просто проверяли, а заработает табло позже.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга