На станции "Горьковская" ограничат вход в часы пик из-за ремонта эскалатора

С 26 февраля по 24 апреля на станции метро "Горьковская" будут действовать ограничения на вход в вестибюль, об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом эскалатора. По будням станцию буду закрывать на вход с 08:10 до 09:50 вход, а с 17:00 до 19:00 его просто ограничат.

В пресс-службе подземки добавили, что 22 марта станция будет полностью закрыта для входа и выхода. Однако сотрудники метро уточнили, что возможны корректировки графика, о которых будет сообщено.

Напомним, что это не первый раз когда станцию метро "Горьковская" закрывают из-за капитального ремонта эскалатора. Например, вход станцию полностью закрывали 18 и 19 января, а также ограничивали с октября до декабря 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру