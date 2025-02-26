Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест на 2 месяца

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под домашний арест фигурантку дела о фейках об армии кинокритика Екатерину Барабаш, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Срок меры пресечения - до 25 апреля.

У журналистки изъяли компьютер. По данным ТАСС, Барабаш добровольно сообщила правоохранительным органам пароли от гаджетов и сотрудничает со следствием.

Екатерину Барабаш обвиняют в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ на личной странице в интернете (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кинокритика задержали вечером 25 февраля в Москве. Женщине грозит штраф от 3 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 5 лет. Как заявили в СК, в ходе допроса Барабаш полностью признала свою вину.

Екатерина Барабаш является дочерью советского и российского литературоведа Юрия Барабаша. Она сотрудничала с различными российскими изданиями, включая Forbes, Republic* и "Интерфакс".

*Минюст внес Republic в единый реестр иноагентов

фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы