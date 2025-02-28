ЗакС рассмотрит проект об освобождении студентов от туристического налога

На рассмотрение Заксобрания поступил проект об освобождении иногородних студентов от уплаты туристического налога, информация об этом появилась 28 февраля на сайте городского парламента. Инициатива исходит от бюджетно-финансового комитета и комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

Проект вносит единственную поправку в действующий закон "О туристическом налоге в Санкт-Петербурге", а именно дополняет еще одной позицией перечень категорий лиц, которые не должны доплачивать за проживание. Льготу планируют предоставить студентам очных отделений, обучающимся в Петербурге и не достигшим возраста 24 лет.

В пояснительной записке к проекту перечисляется ряд причин, по которым студенты вынуждены селиться в хостелах, апарт-отелях и гостиницах. Так, учащимся могли не предоставить место в общежитии, либо же полученное место оказалось неудовлетворительного качества или далеко от места обучения.

"Введение туристического налога для указанных лиц может повлечь удорожание стоимости проживания на сумму налога. При этом поддержка студенчества — одно из приоритетных направлений деятельности для страны", — отмечают авторы проекта.

Сейчас в списке льготников насчитывается девять позиций. Среди них — малоимущие граждане, члены семей погибших участников Великой Отечественной войны, жители Петербурга, а также граждане, пострадавшие от радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или же ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Месяцем ранее депутат Денис Четырбок заявил о подготовке федеральной инициативы по освобождению приезжих студентов от уплаты туристического налога в городах, где он введен. На этой неделе зампред комитета финансов Лилия Фалалеева заявила о поддержке изменений в Налоговый кодекс, которые позволили бы живущим в гостиницах студентам избавиться от дополнительных платежей. При этом чиновница сообщила со ссылкой на учащихся, что с начала года плата за проживание выросла для них на три тысячи рублей, что обусловлено введением в Петербурге туристического налога взамен курортного сбора.

Напомним, с октября 2023 года в Петербурге ввели курортный сбор в размере 100 рублей за сутки проживания в гостиницах. Первые полгода сбор действовал по нулевой ставке, в полную силу он заработал с 1 апреля 2024 года. Однако же с началом 2025 года на смену ему пришел туристический налог. Налогоплательщиками по нему выступают сами гостиницы, налоговая ставка на текущий год установлена в размере 1 %, при этом она не может быть меньше 100 рублей за сутки. В дальнейшем ставка будет повышаться, в 2027 году она составит 3 % на период с апреля по октябрь и 1,5 % в оставшиеся месяцы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру