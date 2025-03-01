В Екатеринбурге арестовали главреда "Вечерних ведомостей" на 14 суток

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова на 14 суток за публичное демонстрирование экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщил "Коммерсантъ" 1 марта. Причиной возбуждения административного дела стала публикация 2021 года в личном Telegram-канале Постникова.

По данным правоохранителей, в сентябре 2021 года главред "Вечерних ведомостей" разместил пост, содержащий изображение логотипа признанной в июне 2021 года экстремистской и запрещенной организации.

Постников был задержан сотрудниками полиции в Екатеринбурге 28 февраля. Вечером этого же дня он собирался выступить на мероприятии, посвященном уральской идентичности. Организатором лекции выступила партия "Новые люди". По мнению самого Постникова, его арест может быть связан с этим мероприятием.

"Целью моего административного преследования было сорвать мою лекцию, которая должна была состояться вчера. Об этом свидетельствует высочайшая скорость составления административного дела", — заявил в суде арестованный.

Коллеги Постникова в соцсетях "Вечерних ведомостей" отмечают, что логотип на изображении занимал "несколько миллиметров", а сам главред не помнит, мог ли он разместить этот пост, так как у канала несколько администраторов

Это не первый раз, когда главреда "Вечерних ведомостей" привлекают к административной ответственности. В октябре 2023 года Постникова обязали выплатить 195 тысяч рублей штрафа за дискредитацию российской армии.

фото: ЗАКС.Ру