Суд Петербурга назначил условный срок гендиректору компании за падение рабочего с крыши

Ленинский районный суд Петербурга назначил один год условно Илье Молодцову, генеральному директору ООО "КРЕДО-Сервис", по статье о нарушении требований охраны труда, что привело к гибели работника (ч.2 ст.216 УК РФ), об этом 4 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Молодцов не обеспечил должную охрану труда при проведении работ на крыше здания на набережной реки Фонтанки. Он привлек к работе мужчину, который не был официально трудоустроен, не прошел инструктаж по технике безопасности и не был обеспечен необходимыми средствами защиты. В августе прошлого года во время выполнения работ на неогражденной кровле, потерпевший упал с высоты и погиб от травм.

Молодцов признал свою вину. Суд учел, что он возместил матери погибшего моральный вред и оказывает материальную помощь своим родителям пенсионерам и помогает участникам СВО. Также он заключил договор на улучшение системы охраны труда в своей компании.

Напомним, что в ноябре прошлого года подобное дело рассматривалось в Дзержинском районном суде. Тогда мужчина получил условный срок за то, что его сотрудник работал без страховки на крыше дома на Литейном проспекте, упал и погиб.

Фото: ЗАКС.Ру