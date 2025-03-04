Невзорова* и Лушников получили штрафы за репосты иноагентов без пометок

Супруга публициста Александра Невзорова* Лидия* и телеведущий Алексей Лушников оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за репосты сообщений иностранных агентов без пометки об их статусе, сообщила 4 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обоим вменили невыполнение предписаний по соблюдению законодательства об иноагентах (ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ).

Рассмотрением дела Невзоровой* занимался Приморский районный суд. Протокол на петербурженку составили за репосты в Telegram-канале публикаций ее мужа без упоминания о его иноагентском статусе. Как сообщалось ранее, Невзоровой* отправляли письменное предупреждение в связи с этим, однако она проигнорировала послание.

Дело в отношении Лушникова также было связано с репостом в Telegram-канале, оно слушалось в Василеостровском районном суде. Телеведущему вменили распространение публикации радиоведущего Александра Плющева** без упоминания о его статусе. По сообщению судебной пресс-службы, журналисту также направляли письменное предупреждение с требованием устранить нарушение в срок до 16 декабря 2024 года. Предписание не было выполнено.

Ранее Петроградский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительной сделки по продаже квартиры на улице Ленина, ранее принадлежавшей Лидии Невзоровой*. Новой владелицей недвижимости стала мать Невзоровой*. В надзорном ведомстве посчитали сделку мнимой и потребовали ее отменить, а квартиру обратить в доход государства.

*Александр Невзоров* и Лидия Невзорова* признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ. Минюст внес Александра Невзорова* в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Александра Плющева в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру