Актер Калюжный все-таки отправится в армию

Об отправке на срочную службу во время весеннего призыва договорился актер Глеб Калюжный во время посещения военкомата , сообщил 6 марта "Коммерсантъ". Ранее против Калюжного завели уголовное дело об уклонении от армии.

Ранее 6 марта актер вместе с адвокатом явился к следователю для допроса. Сразу после того, как Калюжный покинул следственный отдел, он направился в военкомат. Актер отказался отвечать на вопросы журналистов.

Уголовное дело против Глеба Калюжного, известного по ролям в российских сериалах "Вампиры средней полосы" и "Трудные подростки", было возбуждено по подозрению в уклонении от армии (ч. 1 ст. 328 УК РФ). По этой статье ему грозит до 2 лет лишения свободы. По версии следствия, у актера нет весомых оснований для отсрочки от службы, а после получения повестки в октябре 2024 года Калюжный якобы так и не явился в военкомат.

Напомним, что в феврале 2025 года в Госдуму внесли законопроект, обязывающий исполнять решение о призыве на срочную службу в течение года после его вынесения. На данный момент оно действительно только в рамках весенней или осенней кампании. Отметим, что, если закон примут, он может распространиться и на осенний призыв 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру