У выхода из метро "Горный институт" организуют пешеходный переход

Неподалеку от выхода из станции метро "Горный институт" появится новый пешеходный переход через Косую линию, информацию об этом опубликовал 12 марта со ссылкой на комитет по строительству Telegram-канал "Я люблю Васильевский остров". Как рассказали ЗАКС.Ру в комитете, при благоприятной погоде это может произойти уже к середине апреля.

Вход и выход на станцию обустроены в двух отдельно стоящих павильонах на углу Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии. Неподалеку от входа через Косую линию перекинут оборудованный светофором пешеходный переход, однако у выхода из метро перехода нет. Из-за этого пассажиры, желающие перейти через дорогу, в соответствии с правилами должны сейчас идти в обход. С этим согласны далеко не все. Часть граждан предпочитает перебегать на другую сторону, пренебрегая правилами дорожного движения. Положить конец ситуации должно будет создание дополнительного перехода через линию.

— То, что написано в паблике, это ответ Фонда капитального строительства и реконструкции на запрос жителей, всё так. Запланировали пешеходный переход через Косую линию от вестибюля. <...> Если погода [будет] как сейчас и будет возможность работы, то в конце марта где-то начнем и это займет недели две, — сообщили ЗАКС.Ру в комстрое.

В комитете отдельно отметили, что срок работ установлен до конца апреля. "Мы отвечаем, что до 30 апреля с учетом наших погодных условий, — заявили там. — То есть работы не будут вестись, если будет проливной ливень, если будет какая-то грязь, снег пойдет. Если все будет нормально, то две недели на работу".

Станция "Горный институт" была открыта под занавес 2024 года. Местные жители практически сразу обратили внимание на проблему с отсутствием второго перехода. В частности, паблик "Я люблю Васильевский остров" в конце февраля призывал подписчиков писать обращения в Дирекцию по организации дорожного движения с просьбами об изменении существующей схемы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру