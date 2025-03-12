Горсуд Петербурга отказался выпускать фигурантку дела о фейках под домашний арест

Петербургский городской суд 12 марта отклонил жалобу парикмахера Анны Александровой, обвиняемой в распространении заведомо недостоверной информации о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), на продление ареста, сообщило издание MR7.

Александрова просила выпустить ее из СИЗО и назначить более мягкую меру пресечения в связи с ухудшающимся состоянием здоровья. Кроме того, она напоминала, что из-за заключения под стражу оказалась разлучена с несовершеннолетним ребенком.

Прокурор против изменения меры пресечения возражала. В итоге суд не стал отменять решение об аресте обвиняемой.

Уголовное дело парикмахера Анны Александровой поступило в суд для рассмотрения по существу в мае 2024 года. Женщина находится под арестом в СИЗО с ноября 2023 года. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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