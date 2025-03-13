Бельский опустился на третье место в медиарейтинге глав Заксобраний

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский занял третье место в медиарейтинге глав законодательных органов регионов России за февраль 2025 года, сообщили 13 марта ЗАКС.Ру в агентстве "Медиалогия". Обогнали его по числу упоминаний в СМИ глава крымского парламента Владимир Константинов и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
По итогам января Бельский занимал лидирующую позицию в аналогичном рейтинге. Остаться в топ-3 ему удалось благодаря обсуждению возможности ограничения скорости каршеринговых автомобилей, предложениям по урегулированию правил для курьеров на электровелосипедах и рассмотрению в Госдуме петербургских поправок в закон о комплексном развитии территорий. Также на позицию Бельского в медиарейтинге повлияло решение сделать мемориальным кабинет, в котором работал первый мэр города Анатолий Собчак в Мариинском дворце.
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин оказался на 41 месте рейтинга, что на три позиции ниже его январских показателей. Главы других парламентов из регионов СЗФО расположились в рейтинге следующим образом:
- Сергей Жестянников (Вологодская область) - 6 место
- Элиссан Шандалович (Карелия) - 30 место
- Александр Котов (Псковская область) - 31 место
- Сергей Дубовой (Мурманская область) - 46 место
- Сергей Усачев (Коми) - 61 место
- Екатерина Прокопьева (Архангельская область) - 63 место
- Юрий Бобрышев (Новгородская область) - 70 место
- Андрей Кропоткин (Калининградская область) - 76 место
- Александр Чурсанов (Ненецкий автономный округ) - 83 место