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Новости 16:16

Бельский опустился на третье место в медиарейтинге глав Заксобраний

фото ЗакС политика Бельский опустился на третье место в медиарейтинге глав Заксобраний

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский занял третье место в медиарейтинге глав законодательных органов регионов России за февраль 2025 года, сообщили 13 марта ЗАКС.Ру в агентстве "Медиалогия". Обогнали его по числу упоминаний в СМИ глава крымского парламента Владимир Константинов и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. 

По итогам января Бельский занимал лидирующую позицию в аналогичном рейтинге. Остаться в топ-3 ему удалось благодаря обсуждению возможности ограничения скорости каршеринговых автомобилей, предложениям по урегулированию правил для курьеров на электровелосипедах и рассмотрению в Госдуме петербургских поправок в закон о комплексном развитии территорий. Также на позицию Бельского в медиарейтинге повлияло решение сделать мемориальным кабинет, в котором работал первый мэр города Анатолий Собчак в Мариинском дворце.

Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин оказался на 41 месте рейтинга, что на три позиции ниже его январских показателей. Главы других парламентов из регионов СЗФО расположились в рейтинге следующим образом: 

  • Сергей Жестянников (Вологодская область) - 6 место
  • Элиссан Шандалович (Карелия) - 30 место
  • Александр Котов (Псковская область) - 31 место
  • Сергей Дубовой (Мурманская область) - 46 место
  • Сергей Усачев (Коми) - 61 место
  • Екатерина Прокопьева (Архангельская область) - 63 место
  • Юрий Бобрышев (Новгородская область) - 70 место
  • Андрей Кропоткин (Калининградская область) - 76 место
  • Александр Чурсанов (Ненецкий автономный округ) - 83 место

фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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