Путин: Мы за перемирие, но есть нюансы

Президент России Владимир Путина заявил, что поддерживает идею о прекращении боевых действий, однако эти соглашения должны в результате привести к долгосрочному миру. С таким мнением глава государства выступил 13 марта во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает ТАСС.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса. <...> Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое - что мы будем делать с этим участком в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя?" - приводит слова Путина агентство ТАСС.

Путин отметил, что поддерживает предложение объявить перемирие на 30 дней, однако с некоторыми, как выразился президент, "нюансами". В частности, российский лидер не знает, как временное прекращение огня будет реализовано в Курской области, где продолжаются боевые действия по вытеснению ВСУ с приграничных территорий. Также он считает непростой задачей организовать наблюдение за соблюдением перемирия. Путин напомнил, что российские военные сейчас продолжают наступление практически по всем участкам боевого соприкосновения. Он посещал регион накануне. В одном из штабов курской группировки войск он заслушал доклад начальника Генштаба.

Константин Леньков / Фото Кремль