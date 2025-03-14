Водитель заплатит 135 тысяч рублей за сбитый паркомат

Сестрорецкий районный суд Петербурга рассмотрел иск СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" к Дмитрию Щербе о возмещении ущерба за сбитый в результате ДТП паркомат, сообщила 14 марта объединенная пресс-служба судов города. Мужчину обязали выплатить 135 тысяч рублей.

Как установил суд, в ноябре 2023 года Щерба, ехавший по проспекту Римского-Корсакова с превышением скорости, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на паркомат и двух пешеходов. Свою вину в ДТП водитель не оспаривал.

ГЦУП просил взыскать с Щербы ущерб за поврежденный паркомат. Общая стоимость ремонта составила более 530 тысяч рублей, однако 400 тысяч рублей были выплачены страховой компанией. В итоге суд удовлетворил требования ГЦУП и обязал ответчика возместить 131 тысячу рублей, а также оплатить почти 4 тысячи рублей госпошлины.

Ранее ЗАКС.Ру писал о граффитисте, извинившемся и возместившем ущерб за изрисованный вагон трамвая.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру