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Новости 12:06

Водитель заплатит 135 тысяч рублей за сбитый паркомат

фото ЗакС политика Водитель заплатит 135 тысяч рублей за сбитый паркомат

Сестрорецкий районный суд Петербурга рассмотрел иск СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" к Дмитрию Щербе о возмещении ущерба за сбитый в результате ДТП паркомат, сообщила 14 марта объединенная пресс-служба судов города. Мужчину обязали выплатить 135 тысяч рублей.

Как установил суд, в ноябре 2023 года Щерба, ехавший по проспекту Римского-Корсакова с превышением скорости, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на паркомат и двух пешеходов. Свою вину в ДТП водитель не оспаривал.

ГЦУП просил взыскать с Щербы ущерб за поврежденный паркомат. Общая стоимость ремонта составила более 530 тысяч рублей, однако 400 тысяч рублей были выплачены страховой компанией. В итоге суд удовлетворил требования ГЦУП и обязал ответчика возместить 131 тысячу рублей, а также оплатить почти 4 тысячи рублей госпошлины.

Ранее ЗАКС.Ру писал о граффитисте, извинившемся и возместившем ущерб за изрисованный вагон трамвая. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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