В "Невской ратуше" для муниципалов провели семинар по вопросам ГО и ЧС

Чиновники из Смольного вместе с представителями Главного управления МЧС по Петербургу 14 марта провели семинар для сотрудников органов местного самоуправления, посвященный вопросам в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Муниципалитетам рассказали об актуальных документах, которые регламентируют работу МО во время ЧС.

"С приветственным словом к участникам семинара обратился начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления комитета территориального развития Санкт‑Петербурга Ашот Даниелян. Он отметил, что органы власти должны не только сами знать, как поступать в случае возникновения или при угрозе возникновения той или иной чрезвычайной ситуации, но и обучить необходимым навыкам в этой сфере жителей", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В администрации города рассказали, что в семинаре приняли участие более 90 представителей муниципального сообщества. Согласно материалам презентации, посвященной теме мероприятия, в Петербурге существует 109 учебно-консультационных пунктов на базе муниципалитетов (всего в городе 111 МО). Эти пункты должны заниматься подготовкой неработающего населения и информирования по вопросам гражданской обороны. Из 109 пунктов - шесть оказать не обеспечены необходимым оборудованием. Из расчета зарегистрированной численности неработающего населения на каждый пункт приходится 11,6 тысяч человек. Рекомендуемый МЧС норматив - 3 тысячи человек.

Напомним, в четверг, 20 марта в эфире телеканала "Санкт-Петербург" пройдет прямая линия с вице-губернатором Игорем Потапенко, который курирует вопросы безопасности. В частности, он отвечает за работу комитета по вопросам законности.

Константин Леньков / Фото КТР