Горсуд приговорил Кулибабу к 10 годам лишения свободы

Бывший глава региональной Федерации вольной борьбы Владимир Кулибаба приговорен Городским судом к 10 годам колонии общего режима по делу об убийстве двоих человек в августе 1993 года, сообщила 17 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Двое других фигурантов, Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль, были оправданы с правом на реабилитацию.

— Зачесть в срок лишения свободы время содержания осужденного Кулибабы под стражей со дня его фактического задержания, то есть с 7 декабря 2021 года, до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания в исправительной колонии, — зачитал на заседании судья.

Кулибаба обвинялся в организации убийства двух лиц с отягчающими обстоятельствами (п. 4 ст. 17, пп. д, з ст. 102 УК РСФСР) и в организации покушения на убийство (ч. 4 ст. 17, ч. 2 ст. 15, пп. д, з ст. 102 УК РСФСР). Карпинский обвинялся в убийстве двух лиц и покушении на убийство, а Мотыль — в соучастии в убийстве и покушении. Также всем троим предъявлялись обвинения в бандитизме (ст.209 УК РФ), однако 11 марта Горсуд прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности.

В середине февраля коллегия присяжных огласила вердикт по делу, признав доказанной вину Кулибабы в организации убийства криминального авторитета Игоря Савина и его охранника Кирилла Угольникова, а также в покушении на жизнь второго охранника, Дмитрия Скворцова. Также доказанным признали пособничество Мотыля в покушении и убийстве, а заодно и участие всех троих в банде. При этом участие Карпинского в нападении на Савина, Угольникова и Скворцова сочли недоказанным.

Вскоре после оглашения вердикта Карпинский был переведен под домашний арест. Позже меру пресечения отменили в связи с прекращением уголовного дела о бандитизме.

"Мотыля суд оправдал в связи с отсутствием в его деяниях состава преступлений, признав за ним право на реабилитацию", — проинформировала по итогам заседания 17 марта пресс-служба судов.

На предыдущем заседании прокурор ходатайствовал о назначении Кулибабе наказания в виде 14 лет колонии. Для Мотыля он запросил семь лет условно, а Карпинского попросил оправдать в связи с вердиктом присяжных.

В феврале стало известно о том, что Кулибабе предъявили обвинение в организации еще одного убийства, совершенного в 1995 году в квартире на проспекте Славы. Тогда из пистолета ТТ с глушителем был расстрелян Александр Бобров, Следственный комитет полагает причиной преступления "личные неприязненные отношения".

Андрей Казарлыга, фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга