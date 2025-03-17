Следком возбудил уголовное дело из-за аварийного дома в Парголово

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) после осмотра непригодного для проживания дома в Парголово, сообщила 17 марта пресс-служба ведомства.

По версии следствия, неназванные сотрудники администрации Выборгского района могли исключить дом на улице Заводской в поселке Парголово из региональной программы капремонта, несмотря на то, что знали о его непригодном для жизни состоянии. Они также якобы не сменили статус здания с "индивидуального жилого строения" на многоквартирный дом. Из-за этого его жители не могут добиться переселения.

Следователи провели осмотр здания и зафиксировали его состояние и условия проживания граждан. Также была назначена строительно-техническая экспертиза.

Напомним, что внимание на ситуацию с аварийным домом обратил глава СК России Александр Бастрыкин 9 марта. Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в доме № 8 по улице Заводской в Парголово стены строения имеют многочисленные трещины, фундамент просел, а фасад разрушен. Здание было признано непригодным для жизни и расселено еще в 1975 году, но в 1990-е туда вновь стали заселять людей - сейчас там расположены три коммуналки и пять квартир.

Анастасия Луценко, фото: скриншот из Telegram-канала ГСУ СК России