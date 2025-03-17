КРТИ направил претензию из-за срыва сроков ремонта "моста глупости"

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства", подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ), направило в адрес компании ООО "Трансдортех" претензию из-за срывов сроков по капитальному ремонту "моста глупости" на Софийской улице, сообщил 17 марта "Деловой Петербург".

Как указано в досудебной претензии, компания нарушила сроки разработки рабочей документации для капитального ремонта участка Софийской улицы от Усть-Ижорского шоссе до съезда на улицу Труда, включая проезд под мостом через реку Кузьминка. Согласно заключенному контракту, документация должны была быть готова в июле 2024 года, однако подрядчик так и не выполнил обязательства по состоянию на 17 февраля. Теперь СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" требует у компании выплатить пеню в размере около 2 млн рублей. В случае ее неуплаты в течение 20 дней с момента получения претензии, подвед КРТИ может подать на "Трансдортех" в Арбитражный суд.

Ремонтные работы на этом участке Софийской улицы начались еще в марте 2021 года, тогда планировалось углубить съезд под мостом. Однако впоследствии было решено провести ремонт всей набережной, в связи с чем был заключен новый договор.

Контракт с компанией "ТРАНСДОРТЕХ" на сумму 614 млн рублей был заключен осенью 2023 года, однако по состоянию на март 2025 года был опубликован только один акт о приемке выполненных работ на сумму 3,3 млн рублей. При этом согласно заключенному соглашению, все работы должны быть выполнены до конца 2025 года. Местные жители рассказали "Деловому Петербургу", что с 2021 года реконструкция моста через Кузьминку не осуществлялась.

"Мост глупости" был открыт в 2014 году. Свое название он получил из-за того, что многие водители грузовых автомобилей застревали под ним, надеясь проехать, несмотря на габариты транспортного средства.

В середине февраля ЗАКС.Ру писал, что арбитражный суд не удовлетворил требования КРТИ к "Ленметрогипротрансу" о взыскании убытков в размере 165 млн рублей, которые ведомство выплатило компании за работу над проектировкой участка Красносельско-Калининской линии метро от станции "Путиловская" до "Каретной" ("Обводный канал-2").

Фото: ЗАКС.Ру