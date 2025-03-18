Прокурор запросила 18 лет лишения свободы диссиденту Скобову*

Сторона государственного обвинения запросила для советского диссидента Александра Скобова* 18 лет колонии строгого режима, передает корреспондент ЗАКС.Ру из Первого Западного окружного военного суда. В качестве дополнительного наказания прокурор ходатайствовала о назначении подсудимому штрафа.

— Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания на срок три года в тюрьме, оставшаяся часть наказания на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима, — зачитала в прениях прокурор.

Помимо лишения свободы, сторона обвинения попросила назначить Скобову* запрет администрирования сайтов и каналов в интернете дительностью в четыре года, а также штраф в размере 400 тысяч рублей.

Скобов* обвиняется в участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за ряда публикаций в интернете и из-за участия в работе организации, признанной нежелательной в России. Уголовное дело в отношении публициста возбудили в начале апреля 2024 года, сам он находится в СИЗО Сыктывкара и участвует в заседаниях по видеосвязи.

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес Скобова в список экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру