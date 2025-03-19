На пост детского омбудсмена переизбрана Митянина

Анна Митянина переизбрана на пост уполномоченной по правам ребенка в Петербурге, решение об этом утвердили депутаты Законодательного собрания на внеочередном заседании 19 марта. Конкуренцию действующему омбудсмену составил ее подчиненный Ярослав Белоусов.

За кандидатуру Митяниной проголосовали 36 из 43 депутатов. Согласно закону "Об уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге", детский омбудсмен избирается сроком на пять лет, при этом он не может находиться в должности более двух сроков подряд.

Проект о назначении уполномоченного по правам ребенка представил на заседании председатель постоянной комиссии ЗакСа по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин. В своей речи он отметил, что оба кандидата обладают безупречной репутацией и необходимыми знаниями и навыками. Вслед за ним на трибуну поочередно поднялись Белоусов и Митянина, которые рассказали о своей работе. Белоусов также поделился планами на будущее в случае, если его изберут. Митянина вкратце отчиталась о работе за прошедшие пять лет.

Для голосования депутатам вручили бюллетени с фамилиями двух кандидатов. На процедуру отвели 15 минут.

— Считать назначенной на должность уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге Митянину Анну Владимировну, — подвел итоги голосования Чебыкин.

Вслед за этим Митянина принесла присягу.

Кандидатуру Митяниной на рассмотрение ЗакСа внес губернатор Александр Беглов. Также действующего омбудсмена поддержала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

О намерении Митяниной продолжить работу в должности детского омбудсмена стало известно в середине февраля. К концу месяца появились сведения о двух кандидатурах на пост.

В разное время Митянина работала в органах законодательной и исполнительной власти Петербурга на должности юрисконсульта. В 2003 году была назначена председателем юридического комитета в Смольном, в 2017 году стала вице-губернатором. На своем посту курировала вопросы, связанные с социальной и демографической политикой в Петербурге, занятостью, здравоохранением и социальной защитой. В конце февраля 2020 года была утверждена в должности детского омбудсмена.

В прошлом году Митянина прославилась в СМИ своим отчетным выступлением в Заксобрании. Там она демонстрировала депутатам отрывки из веб-сериала "Скибиди-туалет" и рассуждения голосового помощника "Алиса" о героях мультсериала "Маша и Медведь".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру