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На подругу Седы Сулеймановой не стали составлять протокол после одиночного пикета в Грозном

фото ЗакС политика На подругу Седы Сулеймановой не стали составлять протокол после одиночного пикета в Грозном

Полиция отпустила без составления протокола петербургскую активистку Елену Патяеву, задержанную 20 марта в Грозном за пикет с плакатом "Где Седа Сулейманова?", сообщило издание MR7. Девушка пыталась привлечь внимание к делу своей пропавшей подруги. 

Акцию Патяева провела у памятника журналистам, погибшим за свободу слова. Сотрудники полиции увезли ее оттуда в отдел, однако вскоре отпустили без составления протокола. 

Патяева ранее неоднократно проводила одиночные пикеты с плакатами о деле пропавшей Седы Сулеймановой в Петербурге. В конце января активистке за очередной такой выход с плакатом назначили наказание в 20 часов обязательных работ

Местонахождение уроженки Чечни Седы Сулеймановой неизвестно с 2023 года. Правозащитники утверждают, что девушка уехала из дома в Петербург, чтобы избежать навязываемого ей брака. Позже полиция задержала ее и передала родственникам. После этого Сулейманову никто не видел. Следственный комитет в Чечне возбудил уголовное дело по факту "безвестного исчезновения".

фото ЗАКС.Ру


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