ЗакС рассмотрит проект обращения в Минтранс на тему электровелосипедов

В базе проектов Законодательного собрания 21 марта появилась инициатива об обращении к главе Минтранса Роману Старовойту с предложением дополнить правила дорожного движения определением терминов "электровелосипед" и "мопед". Проект был разработан постоянной комиссией по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в связи готовящимся изменением ПДД для дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности.

Электровелосипед авторы обращения понимают как не менее чем двухколесное транспортное средство, которое "приводится в движение мускульной энергией лиц, <...> и электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт". Под мопедом предлагается понимать двух- или трехколесный транспорт, приводимый в движение "исключительно двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигателем номинальной максимальной мощностью менее 4 кВт".

Возможность поездок по пешеходным дорожкам и тротуарам предлагают оставить только для тех велосипедистов старше 14 лет, чье транспортное средство приводится в движение исключительно мускульной силой седока. Электровелосипеды смогут перемещаться по тротуарам только в том случае, если ездок сопровождает велосипедиста младше 14 лет или же самостоятельно перевозит ребенка в возрасте до семи лет.

"Движение велосипедистов по тротуару во всех приведенных случаях допускается со скоростью не более 10 километров в час", — отдельно уточняется в проекте обращения.

Авторы полагают, что внедрение предложенных изменений позволит уменьшить количество ПДД с участием СИМ. Согласно приведенной ими статистике, за девять месяцев 2024 года в России зафиксировали 920 ДТП с участием велосипедов с электродвигателем, в которых погибли 25 человек и получили ранения 926 человек. При этом пятеро погибших и 402 пострадавших были курьерами, использовавшими электровелосипеды для работы.

Ранее стало известно, что в период с 10 по 14 марта полиция проверила 1,5 тысячи курьеров на электровелосипедах в рамках профилактической операции. Из числа проверенных ездоков почти тысяча человек были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД. В отношении одного курьера завели уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ДПС.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру