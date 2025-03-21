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Новости 17:02

Суд арестовал активистку "Другой России" за несанкционированный пикет

фото ЗакС политика Суд арестовал активистку "Другой России" за несанкционированный пикет

Василеостровский районный суд назначил трое суток административного ареста Кристине Меткиной по делу о проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщила 21 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сама публичная акция состоялась 8 марта на 7-й линии Васильевского острова поблизости от Большого проспекта.

Суд установил, что в тот день Меткина "проводила публичное мероприятие в виде группового пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления". Как сообщается, в руках она держала флаг с символикой незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", аналогичное изображение имелось на ее нарукавной повязке. На самом мероприятии проводилась раздача листовок, отметила судебная пресс-служба.

Меткина вину в правонарушении признавать отказалась. Срок назначенного ей ареста исчисляется с 15:50 пятницы, 21 марта.

В конце января Выборгский районный суд арестовывал двух другороссов из-за листовок. Каждому из них назначили сутки ареста.

UPD: Также Василеостровский суд арестовал на трое суток Марию Морозову за участие в той же акции.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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