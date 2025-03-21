Суд арестовал активистку "Другой России" за несанкционированный пикет

Василеостровский районный суд назначил трое суток административного ареста Кристине Меткиной по делу о проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщила 21 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сама публичная акция состоялась 8 марта на 7-й линии Васильевского острова поблизости от Большого проспекта.

Суд установил, что в тот день Меткина "проводила публичное мероприятие в виде группового пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления". Как сообщается, в руках она держала флаг с символикой незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", аналогичное изображение имелось на ее нарукавной повязке. На самом мероприятии проводилась раздача листовок, отметила судебная пресс-служба.

Меткина вину в правонарушении признавать отказалась. Срок назначенного ей ареста исчисляется с 15:50 пятницы, 21 марта.

В конце января Выборгский районный суд арестовывал двух другороссов из-за листовок. Каждому из них назначили сутки ареста.

UPD: Также Василеостровский суд арестовал на трое суток Марию Морозову за участие в той же акции.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру