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Новости 19:33

Суд отправил в СИЗО подозреваемых в поджогах сотового оборудования в Петербурге

фото ЗакС политика Суд отправил в СИЗО подозреваемых в поджогах сотового оборудования в Петербурге

Выборгский районный суд отправил под стражу до 18 мая Рамазона Хусан угли Арислонова и Жавода Жаббор угли Жабборова по подозрению в совершении диверсий (ч. 1 ст. 281 УК РФ), сообщила 21 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Арислонов подозревается в двух поджогах оборудования сотовой связи, Жабборов — в одном.

Следствие полагает, что ночью 13 марта Арислонов в одиночку поджег шкаф с оборудованием оператора МТС на вышке сотовой связи в поселке Парголово. Также он и Жабборов подозреваются в том, что утром 16 марта подожгли кабели, соединяющие климатические шкафы операторов МТС и "Мегафон" с антеннами сотовой связи на вышке у дома № 28 по Суздальскому проспекту.

Оба фигуранта были задержаны 20 марта. Обвинение им не предъявлялось.

Информация о поджоге сотовой вышки в Парголово появилась 14 марта. До этого издание "Фонтанка" сообщало о возбуждении уголовного дела о теракте из-за пожара на вышке сотовой связи в Заневке.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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