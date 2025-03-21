Данные ГМЦ уберегли петербурженку от штрафа за неоплату парковки

Петербурженка смогла добиться прекращения производства по делу о неоплате парковки благодаря данным ГКУ "Городской мониторинговый центр", рассказала 21 марта в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Предоставленные учреждением сведения показались суду более убедительными, чем информация от автоматического комплекса "Дозор-М3".

Все началось с того, что жительница города получила штраф в размере трех тысяч рублей за то, что якобы не оплатила парковку своего автомобиля в Мошковом переулке. По данным комплекса "Дозор-М3", машина стояла там 2 июля 2024 года в период с 14:10 до 15:30. Автолюбительница в ответ заявляла, что оставляла там машину в другое время (с 17:55 до 20:00) и стоимость парковки оплатила.

Суд запросил информацию от комитета по транспорту и от ГКУ ГМЦ. Комтранс в суде говорил об отсутствии ошибок в работе автоматического комплекса в описываемый период. Однако данные ГМЦ показали, что в тот день машина находилась до 14:28 в Пушкине, а затем направилась к центру города и в 16:51 оказалась на мосту Александра Невского.

"При таких обстоятельствах суд сказал, что данные СПб ГКУ "ГМЦ" выглядят убедительно, а ответ об отсутствии сбоев в работе комплекса не очень", — написала Лебедева.

Поскольку сомнения в виновности привлекаемого лица трактуются в его пользу, суд отменил постановление комтранса.

На этой неделе Заксобрание Петербурга сняло с повестки законопроект фракции "Яблоко" о бесплатной парковке транспорта по воскресеньям и праздничные дни. Произошло это после выступления депутата Алексея Цивилева, который указал на сомнительные, по его мнению, моменты в тексте и предложил обсудить документ на нулевых чтениях бюджета.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру