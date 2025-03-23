Эрмитаж может запретить фотосессии после визита нарядной блогерши

Петербургский Эрмитаж может прекратить предоставлять посетителям возможность проведения свадебных и постановочных фотосессий, если правилами музея будут пренебрегать, сообщили в пресс-службе учреждения 22 марта. Заявление было опубликовано из-за инцидента с московской блогершей, пожаловавшейся в соцсетях, что ее якобы не пускали в музей из-за "слишком нарядной" одежды.

По правилам музея проведение фотосессий возможно при покупке отдельного билета за 10 тысяч рублей для костюмированной съемки и за 5 тысяч рублей - для свадебной. При этом отдельно отмечается, что кадры, снятые в интерьерах дворца, не должны предназначаться для извлечения выгоды.

"На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съёмку с целью рекламы бренда", - заявили в пресс-службе Эрмитажа.

В музее считают, что публикации в СМИ и обсуждение видео из блога столичной гостьи, где ей объясняют, что за проведение съемки нужно заплатить, позволило ей привлечь подписчиков и поднять рейтинг.

"Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить её", - заявили в пресс-службе.

Напомним, на днях из Эрмитажа доставили в отдел полиции мужчину, пожелавшего сделать селфи на тронном кресле магистра мальтийского ордена.

фото ЗАКС.Ру